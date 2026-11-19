Sostenibilità fa rima con crescita economica: cosa emerge dal "Family Business Sustainability Summit"

(Teleborsa) - Crescono più delle altre, sono più redditizie e hanno dimostrato una maggiore capacità di tenuta nelle crisi. Eppure, di fronte alle scelte che ne determinano il futuro, tendono a privilegiare la prudenza e a rimandare. È la tensione che attraversa le imprese familiari italiane, l’84,6% delle aziende con almeno 3 addetti e il 75% dell’occupazione del Paese, fotografata dal Rapporto Strategico “Radici nel futuro” 2026 presentato in occasione della seconda edizione del Family Business Sustainability Summit, evento dedicato al successo sostenibile delle aziende familiari italiane organizzato da TEHA Group e Chiomenti.



Le imprese familiari continuano a performare meglio delle non familiari, ma il divario si restringe: il ROI resta sopra quello delle aziende non familiari (9,8% contro 8,3%), mentre il divario nella crescita dei ricavi scende da 25 a 18 punti tra il 2022 e il 2024. E davanti all’incertezza si aspetta: il 56% ha rinviato investimenti importanti. Per il Rapporto il vero rischio è l’inerzia, perché chi si muove vince e nel mondo le imprese familiari più agili crescono a doppia cifra nel 31% dei casi, contro il 21% delle altre. In Italia, intanto, la produttività è ferma da trent’anni: +0,2% l’anno tra il 1995 e il 2024, contro l’1,2% della media UE.



Per misurare chi riesce a trasformare i propri punti di forza in risultati, il Rapporto introduce quest’anno il Family Business Sustainability Index (FBSI), l’indice proprietario di TEHA Group sulle 252 più grandi imprese familiari italiane - le 88 quotate su Euronext Milan e le prime 164 non quotate per fatturato - costruito su oltre 50 indicatori in cinque dimensioni: Famiglia, Forza lavoro, Clima e ambiente, Filiera, Innovazione. Il messaggio è chiaro, il successo sostenibile è anche un successo economico. La famiglia è il punto di forza, l’innovazione il potenziale ancora da cogliere.



Il Summit, che si è tenuto presso l’Auditorium Chiomenti di Milano, è sostenuto da BPER, Edison Next, JobPricing, CAL e Spreafico, con il patrocinio di AIDAF, Assonime e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Moderati da Marina Brogi, Ferruccio de Bortoli ed Enrico Giovannini, sono intervenuti, tra gli altri, il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, Enrico Letta, Marco Lavazza, Antonio Marcegaglia, Maurizio Tamagnini e Veronica Squinzi.



Il Rapporto parte dalla constatazione che non mancano le soluzioni, manca un sistema che ne acceleri l’adozione. Per questo individua cinque raccomandazioni rivolte a istituzioni, grandi imprese familiari capo filiera, e imprese familiari di ogni settore e dimensione, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che ne rallentano l’evoluzione.



“Le imprese familiari hanno un vantaggio competitivo unico: possono pensare in generazioni, non in trimestri. Ma per preservarlo devono avere il coraggio di anticipare le scelte. Oggi il rischio più grande non è prendere una decisione sbagliata, ma rimandare quelle necessarie. Passaggio generazionale, apertura della governance, innovazione e nuove competenze non possono essere affrontati quando diventano un’urgenza. I nostri dati mostrano che chi si muove prima ottiene risultati migliori: le imprese familiari più innovative registrano margini doppi e quelle con Consigli di Amministrazione più aperti e diversificati crescono di più. La sfida è allora creare un sistema, dalle istituzioni alle imprese capofiliera fino alla finanza, che renda conveniente anticipare il cambiamento, anziché subirlo quando è il mercato a imporlo.” ha dichiarato Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability Practice, TEHA Group.



Giovanni Cristofaro, Partner Chiomenti, responsabile dell’area Private Clients & Trust, ha dichiarato: “Il passaggio generazionale costituisce uno snodo decisivo per la sostenibilità e la competitività delle imprese familiari italiane; può essere gestito con diversi strumenti giuridici (quali holding con statuti personalizzati, patti parasociali, patti di famiglia, trust), anche in combinazione tra loro, che consentono di disciplinare il trasferimento della proprietà e l’adozione della governance aziendale in modo coerente con le esigenze dell'impresa e della famiglia, in un contesto normativo e fiscale che oggi in Italia offre condizioni di particolare favore. La scelta delle soluzioni più idonee richiede tuttavia un'attenta e consapevole valutazione caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche del patrimonio, del contesto familiare e delle implicazioni successorie e fiscali: una pianificazione tempestiva e personalizzata è fondamentale per garantire la continuità aziendale e preservare i valori che caratterizzano l'impresa familiare, anche a beneficio del sistema economico del Paese”.







(Foto: sarayutsy | 123RF)

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