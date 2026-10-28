Asstel: 7,7 miliardi di investimenti TLC nel 2025

Serve sostenibilità per colmare il divario digitale

(Teleborsa) - Colmare il divario digitale per rafforzare la competitività del Paese, sostenere lo sviluppo economico delle aree interne e creare nuove opportunità di occupazione qualificata. Per raggiungere questi obiettivi è necessario garantire la sostenibilità economica della Filiera delle telecomunicazioni, che nel 2025 ha realizzato investimenti complessivi per 7,7 miliardi di euro, di cui 6,8 miliardi privati.



È il messaggio lanciato da Laura Di Raimondo, Direttrice Generale di Asstel – Assotelecomunicazioni, intervenuta oggi alla tavola rotonda "Territori, Innovazione e Sviluppo Sostenibile", nell'ambito del Green Building Forum Italia 2026 a Roma.



"Colmare il divario digitale è una condizione fondamentale per la competitività e la coesione sociale del Paese. La Filiera TLC – ha precisato Di Raimondo - continua a sostenere questo percorso: nel 2025 gli investimenti complessivi hanno raggiunto i 7,7 miliardi di euro, di cui 6,8 miliardi privati. Ma occorre garantirne la sostenibilità economica, perché senza una Filiera solida e capace di investire non può esserci una trasformazione digitale diffusa. Non c'è contraddizione tra sostenibilità economica e coesione territoriale. La sfida è costruire un equilibrio nel quale gli investimenti nelle reti generino nuovi servizi, competenze, occupazione e sviluppo sostenibile per tutti i territori".



"Ora va fatta una scelta di politica industriale: considerare le telecomunicazioni una priorità strategica nazionale e agire di conseguenza. Le Linee Programmatiche Asstel indicano le condizioni industriali che permettono alle telecomunicazioni italiane di traguardare obiettivi concreti di investimenti, innovazione e crescita. Senza una Filiera TLC forte, sostenibile e messa nelle condizioni di investire, non ci sarà futuro digitale credibile per l'Italia", ha concluso Di Raimondo.

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