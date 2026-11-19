Stellantis: KGH e Two Sigma aumentano short, Qube sopra soglia, Woodline scende sotto

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis , gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), KGH ha aumentato ieri la propria posizione all'1,26% (rispetto all'1,12% datato 29 settembre 2026) e Two Sigma Investments all'1,01% (rispetto allo 0,94% datato 17 novembre 2026). Qube Research & Technologies è tornato sopra soglia con lo 0,51%, dopo essere sceso allo 0,48% il 26 ottobre 2026, mentre Woodline Partners è sceso sotto soglia con lo 0,46% (rispetto allo 0,53% datato 5 novembre 2026).



Immutate le posizioni di AQR Capital Management (0,5% al 17 novembre), Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Ilex Capital Partners (0,61% all'11 novembre), Jericho Capital Asset Management (1,26% al 23 ottobre), Jupiter Asset Management (1,08% al 5 novembre), Kintbury Capital (0,78% al 6 novembre) e Marshall Wace (2,11% al 12 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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