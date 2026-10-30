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Zona Euro, PIL oltre il consensus a +0,4% su trimestre e +1,3% annuo

Economia, Macroeconomia
Zona Euro, PIL oltre il consensus a +0,4% su trimestre e +1,3% annuo
(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare flash di Eurostat, il PIL dell'Eurozona nel terzo trimestre dovrebbe essere salito dello 0,4% su base trimestrale dopo il +0,6% del trimestre precedente, superiore però al +0,2% atteso dagli analisti.

Su base annuale, si stima una variazione positiva dell'1,3%, sopra il +1,1% del consensus e il +1,2% riportato nel trimestre precedente.

Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,5% del PIL su trimestre (+0,7% il precedente) e del +1,5% su anno, rispetto al +1,4% precedente.
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