Regno Unito, PIL +0,7% nel terzo trimestre: espansione più rapida dal primo trimestre del 2024

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, l'economia del Regno Unito ha registrato è cresciuta dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, segnando il ritmo di espansione più rapido dal primo trimestre del 2024. Tale crescita, che accelera rispetto allo 0,5% del secondo trimestre, risulta in linea con le aspettative del mercato, secondo le stime preliminari elaborate dall'Office for National Statistics (Ons).



Il contributo maggiore è arrivato dal settore dei servizi, salito dello 0,9% (contro lo 0,6% del secondo trimestre). La produzione ha registrato un lieve rialzo dello 0,1% (a fronte di un calo dello 0,1% nel secondo trimestre). Il settore delle costruzioni ha subito una contrazione dello 0,7%, dopo il calo dell'1,9% registrato nel trimestre precedente.



Su base annua, il Pil ha segnato una crescita dell'1,9%, accelerando rispetto all'1,4% del secondo trimestre e attestandosi in linea con le previsioni di mercato. Si tratta del tasso di crescita annuale più elevato dal quarto trimestre del 2024. L'espansione è stata sostenuta principalmente dal settore dei servizi (+2,3%), mentre la produzione è cresciuta dell'1,5% e il settore delle costruzioni ha registrato un calo dell'1,7%.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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