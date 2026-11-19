Webuild al 60,8% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato: domani termina l'OPA

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 291.662 azioni di Trevi nella giornata di oggi, 19 novembre, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.



Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.



A seguito degli acquisti, Webuild verrà a possedere complessivamente 30.792.821 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 46,96% del capitale sociale e dei diritti di voto. Considerando anche le adesioni finora pervenute, ad esito dell'offerta Webuild verrà a possedere complessive 39.882.627 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 60,82% del capitale sociale e dei diritti di voto.



Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 italiane del 20 novembre. Non troverà applicazione la riapertura dei termini.

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