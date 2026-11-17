Webuild sale al 50,28% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 259.512 azioni di Trevi nella giornata di oggi, 17 novembre, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.



Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.



A seguito degli acquisti, Webuild verrà a possedere complessivamente 29.813.266 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 45,46% del capitale sociale e dei diritti di voto.



Considerando anche le adesioni finora pervenute, ad esito dell’Offerta Webuild verrà a possedere complessive 32.971.982 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 50,28% del capitale sociale e dei diritti di voto.





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