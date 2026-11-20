Milano
17:29
48.729
-2,43%
Nasdaq
17:29
25.707
-3,06%
Dow Jones
17:29
49.062
-0,07%
Londra
17:29
10.358
-0,90%
Francoforte
17:29
24.838
-2,46%
Venerdì 20 Novembre 2026, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Milano, in forte calo del 2,48%
Borsa: A picco Milano, in forte calo del 2,48%
Il FTSE MIB chiude a 48.703,72 punti
In breve
,
Finanza
20 novembre 2026 - 17.39
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -2,48% e termina gli scambi a 48.703,72 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: A picco Milano, in forte calo del 2,54%
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,6% alle 10:30
Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,68%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,64%)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-2,31%
Altre notizie
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,1%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,45%)
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo del 2,64% alle 16:00
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,98% alle 13:00
Borsa: A picco Madrid, in forte calo dell'1,61%
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,92%
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto