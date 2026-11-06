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Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,92%

Il DAX chiude a 25.820,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,92%
Giornata da dimenticare per Francoforte, che riporta un -1,92% e termina gli scambi a 25.820,36 punti.
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