Milano 11:27
50.984 +2,09%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 11:27
10.736 +0,91%
Francoforte 11:27
26.224 +1,39%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,25%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 23.919,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,25%
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,25%), archiviando le contrattazioni a 23.919,5 punti.
Condividi
```