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Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 3,67%

L'Indice Hang Seng termina a 22.990,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 3,67%
Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -3,67% e chiude la seduta a 22.990,9 punti.
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