(Teleborsa) - Seduta in calo per le Borse europee
, dopo il crollo di quelle asiatiche (peggiore settimana dal 2020), con il debutto positivo di Anthropic che non è riuscito a ripristinare la fiducia degli investitori nel settore dell'AI
. Sempre sul fronte tech, un report su AMD
pubblicato da un organo di stampa associato al fondo di short selling Hunterbrook Capital ha sollevato preoccupazioni sul fatto che i legami del produttore di chip con entità cinesi, alcune delle quali collegate a società inserite nella black list, potrebbero attirare un maggiore controllo normativo statunitense sul settore.Anthropic
ha raccolto 81 miliardi di dollari tramite l'IPO, fissando il prezzo delle azioni a 83 dollari; al debutto, il titolo ha registrato un rialzo del 34%, aprendo a 111,50 dollari. Tuttavia, lo slancio iniziale si è attenuato e il titolo ha chiuso a circa 97 dollari, mantenendosi comunque al 17% sopra il prezzo di IPO
.
"Significa che l'entusiasmo per l'IA è finalmente finito? Credo che sarebbe prematuro dirlo. Lo sviluppo strutturale dell'intelligenza artificiale non cambia per qualche giornata negativa in Borsa - commenta Simon Wiersma, Chief Investment Strategist di ING
- È però sempre più chiaro che anche le storie di crescita più convincenti sono vulnerabili
quando le aspettative sono altissime e le valutazioni lasciano poco spazio alle delusioni. L'asticella per le società tecnologiche si è alzata notevolmente e, al momento, gli investitori sembrano vedere soltanto rischi e nessuna opportunità".
Sul fronte macroeconomico
, a ottobre l'inflazione ha accelerato
in Giappone
, passando dal 2,1% di settembre al 2,3%. Si tratta del dato sull'inflazione più elevato da novembre 2025. L'inflazione core, che esclude i prodotti alimentari freschi, è salita al 2,2% (consensus: 2,3%; dato precedente: 2,1%), superando per il secondo mese consecutivo l'obiettivo del 2% fissato dalla Bank of Japan. Le vendite al dettaglio nel Regno Unito
hanno registrato un balzo inatteso il mese scorso (+0,7%, invertendo la tendenza rispetto al calo dello 0,6% registrato a settembre), spinte dagli avvertimenti del governo che invitavano i cittadini a fare scorte di cibi in scatola e altri beni di prima necessità.
Sul fronte geopolitico
, Trump, Xi e Putin hanno tenuto colloqui
trilaterali a Shenzhen. I tre leader hanno discusso di pace e disarmo nucleare, concordando una simbolica "dichiarazione di pace". Tuttavia, la nota ufficiale diffusa al termine dell'incontro non conteneva impegni concreti né tempistiche in merito ai conflitti che coinvolgono Ucraina e Iran.
Guardando alle banche centrali
, la People's Bank of China (PBoC) ha mantenuto i tassi di interesse di riferimento ai minimi storici per il diciottesimo mese consecutivo, in linea con le aspettative.
Tra i giudizi degli analisti
, spiccano quelli sul settore bancario italiano: Deutsche Bank
alza a Buy da Hold il giudizio su UniCredit
(target price a 101 euro da 78), Jefferies
alza il target price su BPER
a 16,5 euro da 16 e quello su Banco BPM
a 15,8 euro da 15,3.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,098. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 3.575,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 82,5 dollari per barile. Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,43%. Nello scenario borsistico europeo
in rosso Francoforte
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,41%, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dello 0,91%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
è in calo (-1,29%) e si attesta su 49.297 punti, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 51.943 punti, ritracciando dell'1,25%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,22%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,4%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+1,59%), Terna
(+0,97%), Inwit
(+0,75%) e Snam
(+0,70%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -4,90%. Crolla STMicroelectronics
, con una flessione del 4,40%. Vendite a piene mani su Technoprobe
, che soffre un decremento del 4,38%. Tenaris
scende del 2,86%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Philogen
(+2,20%), Alerion Clean Power
(+2,19%), Cementir
(+0,59%) e Acea
(+0,52%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Gens Aurea
, che ottiene -4,36%. Calo deciso per MFE B
, che segna un -3,47%. Sotto pressione Danieli
, con un forte ribasso del 3,36%. Soffre WIIT
, che evidenzia una perdita del 3,31%.