Trump ai Volenterosi a Berlino: colloquio con Putin andato bene. Vertice Cina con pochi risultati concreti

A Shenzhen dichiarazione congiunta su nucleare ed energia

(Teleborsa) - Il presidente americano Donald Trump ha detto ai leader della cosiddetta coalizione dei Volenterosi, riuniti a Berlino, che il suo colloquio con Vladimir Putin è andato bene e che aiuterà a far avanzare la pace in Ucraina. Lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Trump si è collegato telefonicamente dall'Air Force One subito dopo aver lasciato la Cina, dove in giornata aveva incontrato il presidente russo e quello cinese Xi Jinping. Secondo alcune delle fonti, il presidente USA ha riferito al gruppo che Putin gli ha detto di voler porre fine alla guerra.



Diversa la ricostruzione di Politico Germania e Welt. Secondo due fonti, durante la telefonata Trump si sarebbe lasciato andare a uno "sfogo", criticando l'UE per gli ulteriori miliardi di aiuti stanziati per Kiev.



Alla riunione di Berlino, a cui hanno partecipato oltre 30 leader, soprattutto europei, erano presenti anche gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff, che seguono il tentativo di rilanciare i negoziati sull'Ucraina. Secondo Bloomberg, in Europa cresce l'inquietudine per la direzione dei colloqui. Mosca punta ad allargare il negoziato agli assetti di sicurezza dell'intero continente, un'ipotesi un tempo esclusa prima di un cessate il fuoco. I funzionari europei restano inoltre molto scettici sulla reale volontà di Putin di fermare la guerra e temevano che Trump potesse offrire concessioni inaccettabili a porte chiuse in Cina.



Putin ha intanto riferito di aver invitato funzionari europei a Mosca per discutere del conflitto. "Dobbiamo capire cosa porterà l'Europa a questi negoziati", ha detto ai giornalisti in Cina. "Dopo di che decideremo in quale formato proseguire il dialogo con l'Ucraina". In conferenza stampa, Putin ha però escluso cessate il fuoco limitati in Ucraina, citando i recenti attacchi al ponte che collega la Russia alla Crimea occupata. Ha anche espresso dubbi sulla richiesta dell'amministrazione Trump di coinvolgere gli europei nei colloqui.



Il primo vertice di sempre tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia si è tenuto a margine del summit APEC ed è durato circa un'ora e mezza. Ne è uscita una breve dichiarazione congiunta, intitolata "Dichiarazione dei Capi di Stato verso la pace". Nel testo i tre Paesi: si impegnano ad aumentare la produzione e l'offerta di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni; ribadiscono che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta; avviano un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione; si impegnano a riformare le Nazioni Unite; affermano che la Corte penale internazionale e organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione.



Secondo il New York Times, al di là delle immagini il vertice ha prodotto pochi risultati concreti. La dichiarazione non fa riferimento diretto alle guerre in Iran e in Ucraina, e i progressi sul nucleare si sono limitati a impegni generici, senza alcun limite al rapido sviluppo dell'arsenale cinese.



Al termine, secondo l'agenzia di Stato Xinhua, Xi ha definito il vertice "positivo, costruttivo e fruttuoso". "C'è speranza per la pace finché il dialogo non cessa e la porta non si chiude", ha aggiunto. Nell'incontro a due Xi-Trump, riferisce sempre Xinhua, le parti hanno concordato di definire un piano d'azione per una relazione "costruttiva" e di "stabilità strategica". Xi ha chiesto di rafforzare il dialogo su economia e commercio e sui rischi dell'intelligenza artificiale. Ha anche esortato Washington a evitare battute d'arresto sulla questione di Taiwan. Sempre secondo Xinhua, Trump ha affermato che gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan e ha chiesto più cooperazione su prodotti agricoli, energia e superintelligenza.



Sul fronte commerciale, riporta NBC, Trump ha annunciato che "molti" accordi saranno firmati a breve, ma l'esito concreto resta incerto. Rivolgendosi a Xi, il presidente ha detto che chiederà alla Cina di fare di più per gli agricoltori americani. Pechino non ha però ancora acquistato le quantità di soia promesse in precedenza. Finora l'unico accordo firmato da Trump nel viaggio in Asia è una dichiarazione congiunta con la Thailandia, che prosegue una trattativa già avviata sui dazi.

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