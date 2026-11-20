Giappone, inflazione accelera al +2,3% su anno a ottobre

Il livello più alto da novembre 2025

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di ottobre 2026. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita del 2,3% su anno, dopo il +2,1% registrato a settembre. Si tratta del livello più alto da novembre 2025.



Il dato su base mensile mostra un aumento dello 0,5%, in rialzo rispetto allo 0,4% di settembre e segnando il dato più elevato da dicembre 2024.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al +2,2% a livello tendenziale, dopo un incremento del 2,1% a settembre. Si tratta del valore più elevato da dicembre 2025, sebbene inferiore alle previsioni che indicavano un 2,3%. Il dato si è attestato al di sopra dell'obiettivo del 2% della Banca del Giappone per il secondo mese consecutivo.

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