Consob, portafogli e depositi presso gli intermediari ai massimi: 4.618 miliardi a metà 2026

Trainano azioni italiane e fondi

(Teleborsa) - Nuovo record per il valore degli strumenti finanziari detenuti nei portafogli e nei depositi presso gli intermediari vigilati. Al 30 giugno 2026 il controvalore complessivo ha raggiunto 4.618 miliardi di euro, in aumento del 5,6% rispetto ai 4.373 miliardi di fine 2025. È il livello più alto da quando la Consob ha avviato le rilevazioni, nel 2010. Il dato emerge dall'ultimo Bollettino statistico Intermediari pubblicato dall'Autorità.



La crescita si è concentrata nel secondo trimestre. Dopo una lieve flessione a fine marzo, a 4.346 miliardi, il valore è salito di oltre il 6% in tre mesi. A trainare sono stati soprattutto i titoli di capitale italiani, saliti dell'8,6% rispetto a fine 2025 a quasi 580 miliardi, e gli OICR, cresciuti dell'8,1% a 1.612 miliardi.



Risparmio gestito



Il patrimonio gestito dagli intermediari vigilati ha toccato a fine giugno 1.807 miliardi di euro, in aumento dell'1,8% rispetto a fine 2025, sostenuto dagli OICR (+2,1%) e dalle gestioni patrimoniali individuali (+1,4%). Nel primo semestre la raccolta netta degli OICR aperti di diritto italiano è stata positiva per circa 7,2 miliardi di euro, con il contributo principale dei fondi flessibili (+3,4 miliardi) e di quelli obbligazionari (+2,7 miliardi).



Servizi di investimento



Nel semestre sono aumentati anche i volumi dei servizi di investimento rispetto allo stesso periodo del 2025: la negoziazione in conto proprio è balzata del 47,6%, da 975,8 a 1.440,6 miliardi di euro; la ricezione e trasmissione di ordini è cresciuta del 33,8% a 426,4 miliardi; l'esecuzione di ordini è salita del 9,1% a 322,2 miliardi; il collocamento di strumenti finanziari è aumentato del 2,3% a 310 miliardi.



In controtendenza i premi lordi dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, scesi del 9,5% a 19,9 miliardi per il calo delle polizze unit linked.



Utili di SGR e SIM



Le SGR hanno chiuso il primo semestre con un utile netto aggregato di circa 1.108 milioni di euro, in crescita di 285 milioni rispetto alla prima metà del 2025. Il miglioramento è dovuto soprattutto all'aumento delle commissioni nette, salite di circa 307 milioni, che ha ampiamente compensato la crescita dei costi operativi (+28 milioni). Il cost to income è sceso al 41,9%, il minimo degli ultimi cinque anni, mentre il margine di profitto netto si conferma al 47,4%, in linea con il 2025.



Le SIM hanno registrato un utile netto di 65,5 milioni di euro, in aumento di 11,1 milioni. A sostenere il risultato sono stati soprattutto la negoziazione (+28,7 milioni) e gli interessi attivi (+8,3 milioni), che hanno più che compensato l'aumento dei costi operativi e degli interessi passivi e il calo dei dividendi. Anche per le SIM gli indici di bilancio migliorano: il cost to income si è ridotto al 70%, il minimo del quinquennio, mentre il margine di profitto netto è salito al 24,1%, il livello più alto degli ultimi cinque anni.

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