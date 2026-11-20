Emak, Intermonte conferma outperform ma riduce prezzo obiettivo a 0,9 euro

(Teleborsa) - Intermonte ribadisce l'outperform su Emak riducendone però il target price da 1,1 a 0,90 euro, valutazione che implica un upside potenziale di circa il 27%.



"Nonostante le prospettive meno favorevoli", gli analisti continuano "a ritenere che, ai prezzi attuali, le azioni Emak siano interessanti".



Inoltre, valutano che "alcuni dei fattori alla base della recente debolezza siano temporanei, in particolare le condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno influenzato la stagione del giardinaggio, mentre il rallentamento" sembra prevalentemente colpire l'intero settore piuttosto che la singola azienda, "come dimostrano le recenti performance di altri operatori del settore come Husqvarna".



Allo stesso tempo, "le applicazioni legate all'agricoltura continuano a fornire segnali incoraggianti di ripresa".



A seguito della debole performance del terzo trimestre, Intermonte rivede al ribasso le proprie stime su fatturato ed Ebitda adjusted 2026 rispettivamente del 2,3% e dell'8,8%, con un rapporto debito netto/EBITDA a fine anno ora previsto a 3,7x rispetto al precedente 3,3x.



Per il 2027, gli analisti riducono le previsioni sui ricavi del 3,3% e sull'EBITDA rettificato del 10,2%, prevedendo ora una crescita del fatturato dell'1,5% su base annua (rispetto al precedente 2,5%). Revisioni analoghe sono state applicate anche sul 2028, "in attesa di una maggiore visibilità su una sostenuta ripresa dei volumi e dei margini".



Sempre riguardo al futuro, Intermonte spiega che "alcune delle inefficienze temporanee che hanno inciso quest'anno sul capitale circolante potrebbero gradualmente risolversi nel 2027, supportando la generazione di cassa e la riduzione dell'indebitamento. La leva finanziaria rimane comunque un aspetto importante da monitorare", ritenendo che "la generazione di cassa debba rimanere la priorità principale del management nei prossimi trimestri".

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