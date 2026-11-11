Fine Foods, Intermonte mantiene l'outperform ma riduce prezzo obiettivo a 9 euro

(Teleborsa) - Intermonte conferma il rating "outperform" su Fine Foods & Pharmaceuticals , riducendone però il target price da 11 a 9 euro, valutazione che implica un upside potenziale del 65%.



Fine Foods - si legge nel report - ha registrato ricavi ed EBITDA sostanzialmente in linea alle aspettative, mentre l'utile netto è risultato inferiore alla previsione degli analisti. Nel confermare le attese per l'esercizio 2026, il management ha ribadito la fiducia nel consensus attuale ovvero circa 35 milioni di euro di EBITDA rettificato.



"Sebbene l'impennata prevista per il quarto trimestre rimanga impegnativa (aumento superiore al 50%), la base di confronto più agevole (EBITDA del quarto trimestre 2025 -22% su base annua) dovrebbe fornire un certo supporto".



Tra gli aspetti positivi, Intermonte ha apprezzato i margini di Nutra che hanno raggiunto circa il 18% nel terzo trimestre, il breakeven di Cosmetics e il ritorno alla crescita organica di Pharma, escluso Sofar, previsto per il quarto trimestre dopo un terzo trimestre sostanzialmente invariato. In questa fase, gli esperti rivedono prudentemente la propria stima sull'EBITDA per l'esercizio 2026 a circa 33 milioni di euro.

Condividi

```