Francoforte: andamento negativo per Adidas

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di calzature sportive , in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adidas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader europeo dell'abbigliamento sportivo . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 171,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 167,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 165,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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