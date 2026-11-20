Francoforte: scambi in positivo per AUTO1 Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,12%.
La tendenza ad una settimana di AUTO1 Group è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il marketplace di auto usate, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,23 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,69 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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