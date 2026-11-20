Indicazioni rialziste per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Risultato positivo per la società di ingegneria industriale inglese, parte del FTSE 100, che lievita dello 0,33%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 74,9 sterline, con stop loss posto a quota 71,52, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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