Londra: in calo Antofagasta
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia mineraria, in flessione del 3,48% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,64 sterline con tetto rappresentato dall'area 27,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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