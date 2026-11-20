Londra: in calo Antofagasta

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia mineraria , in flessione del 3,48% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,64 sterline con tetto rappresentato dall'area 27,33. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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