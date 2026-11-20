Londra: performance negativa per Computacenter

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che passa di mano con un calo del 3,17%.



La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società britannica di tecnologia e servizi informatici , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,5 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,32 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```