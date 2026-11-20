Open Fiber porta la fibra FTTH in sei comuni tra Foggia e Potenza, voucher da 100 euro

La rete raggiunge oltre 8mila unità immobiliari. Fino al 31 dicembre un bonus per i nuovi utenti residenziali che attivano una linea con un operatore partner

(Teleborsa) - La rete in fibra ottica di Open Fiber è disponibile in sei comuni delle province di Foggia e Potenza: Castelluccio Inferiore, Viggianello, Castelluccio dei Sauri, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore e Monteleone di Puglia. L'infrastruttura raggiunge complessivamente oltre 8mila unità immobiliari tra abitazioni, negozi e uffici. Nei territori interessati i nuovi utenti possono aderire all'iniziativa 'La fibra che ti premia', che prevede un voucher da 100 euro.



Il bonus è riservato agli utenti residenziali che entro il 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber. Il voucher potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure in buoni spesa Coop e Conad, questi ultimi introdotti in questa edizione. La richiesta del premio dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027.



Per aderire occorre verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito https://openfiber.it/buono-fibra, scegliere un operatore partner e procedere con l'attivazione della linea. Completata l'installazione, il voucher può essere richiesto tramite il form disponibile all'indirizzo https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/. Per validare la partecipazione, l'installatore deve applicare sulla borchia ottica l'adesivo con il codice.



La rete è realizzata con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all'interno degli edifici. Secondo quanto indicato dall'azienda, si tratta dell'unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo.

"Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come 'La fibra che ti premia', vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori", ha dichiarato Marco Manzella, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Area Sud di Open Fiber. "La rete realizzata nelle province di Potenza e Foggia è un'infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l'innovazione delle imprese locali", ha aggiunto.



Tra i servizi che la società indica come abilitati dall'infrastruttura figurano diversi ambiti:



- lo smart working e il lavoro ibrido, con videoconferenze in alta definizione e accesso simultaneo a piattaforme cloud e applicazioni professionali;

- lo streaming in HD e 4K/8K e il gaming online;

- i servizi cloud per la digitalizzazione delle imprese, inclusi data backup, cybersecurity e strumenti di collaborazione;

- la telemedicina, con consulti da remoto e monitoraggio dei pazienti;

- l'accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, all'identità digitale, alle pratiche online e ai servizi smart city;

- le applicazioni IoT e di domotica per edifici intelligenti, gestione energetica e sicurezza.

Open Fiber evidenzia inoltre le latenze ridotte e la stabilità della connessione anche in presenza di numerosi dispositivi collegati. La società descrive la rete come un'infrastruttura scalabile, destinata a sostenere la digitalizzazione dei territori nel lungo periodo.

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