Open Fiber porta la fibra ultraveloce a Campo di Giove

(Teleborsa) - Open Fiber porta la fibra ottica in modalità FTTH (fino a casa) a Campo di Giove, in provincia de L’Aquila, contribuendo a trasformare il lavoro da remoto, lo studio ed il modo di fare impresa in una concreta opportunità di sviluppo per un'area così interna e decentralizzata.



Nel comune abruzzese, l'azienda ha realizzato una rete a banda ultra larga che copre 3.500 unità immobiliari. L'investimento per realizzare la rete con connessione ultraveloce dino a 1 Gigabit al secondo non grava sul bilancio del Comune, poiché è stato realizzato nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, che ha portato la connettività FTTH in un’area dove nessun operatore privato ha investito.



La nuova rete in fibra consente oggi di svolgere attività di ricerca internazionale anche dalle aree interne dell’Abruzzo. È il caso di Valentina De Simone, professore associato di Analisi Numerica all’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ di Napoli, che da Campo di Giove porta avanti attività nel campo del calcolo scientifico. "La fibra ottica offre la libertà di scegliere dove vivere e lavorare senza rinunciare alle opportunità professionali - spiega la docente -. Grazie a una connessione stabile e ad alta capacità posso elaborare e condividere grandi quantità di dati, accedere da remoto alle infrastrutture universitarie e collaborare quotidianamente con gruppi di ricerca in Italia e all’estero".



La riqualificazione di Palazzo Nanni - La presenza della rete FTTH sta favorendo anche la nascita di nuovi servizi digitali a beneficio della comunità locale. È il caso di Palazzo Nanni, storico edificio del XVII secolo recuperato dall’Amministrazione comunale e trasformato in uno spazio di coworking dotato di connettività ultraveloce, postazioni attrezzate e ambienti dedicati a videoconferenze e attività culturali e professionali. Una struttura che oggi rappresenta un punto di riferimento per professionisti, studenti e nomadi digitali che scelgono di vivere o lavorare nel territorio.



“Con l’arrivo della fibra ottica Campo di Giove è diventata una piccola smart city. Vogliamo dimostrare che le aree interne possono essere luoghi di opportunità e innovazione, capaci di attrarre persone, competenze e nuovi progetti, costruendo il futuro del territorio e della sua comunità", afferma il sindaco Michele Di Gesualdo aggiungendo "la disponibilità di una rete a banda ultra larga rappresenta inoltre un fattore abilitante per lo sviluppo di nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione, rendendo più efficiente il rapporto con cittadini e imprese e contribuendo a migliorare accessibilità, inclusione e qualità dei servizi sul territorio”.



"Campo di Giove rappresenta un esempio concreto di come la disponibilità della fibra possa sostenere nuovi modelli di sviluppo urbano, favorendo servizi innovativi, inclusione e attrattività – commenta Mattia Rossoni, Regional Manager Abruzzo, Molise, Marche e Umbria di Open Fiber -. Diversi studi confermano che nei territori più periferici raggiunti dal Piano BUL ogni euro investito genera 4,4 euro di PIL. Ora la sfida è accelerare il take-up: con un tasso di adozione ancora intorno al 30%, la migrazione alla fibra FTTH e il progressivo superamento del rame saranno fondamentali per completare la transizione digitale del Paese entro il 2035".

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