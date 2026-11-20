Parigi: in calo Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso , che tratta con una perdita del 2,65%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Kering rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del colosso del lusso mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 173,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 177. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 171,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```