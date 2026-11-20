Sciopero, più di 1 milione in 100 piazze. Landini: "Non ci fermeremo"

La Cgil stima un'adesione al 60%. Landini: "La notizia non è che le piazze sono piene, ma che tutte le generazioni sono in piazza"

(Teleborsa) - Lo sciopero generale convocato dalla Cgil contro la manovra 2027 ha richiamato oltre 1 milione di persone, distribuite in tutto il territorio nazionale. Ben 100 le piazze in cui gli italiani si sono riuniti per protestare contro i tagli alla scuola e le scarse risorse destinate alla sanità ed al welfare. Dati che - secondo la Cgil - dimostrano come la domanda di cambiamento attraversi il Paese e coinvolga lavoratori, pensionati, studenti e giovani.



Landini rivendica il successo della manifestazione

Dal palco di via dei Fori Imperiali, davanti a 50 mila persone, il segretario generale Maurizio Landini ha rivendicato il successo della mobilitazione, che secondo il sindacato ha registrato un'adesione del 60%. Il sindacalista ha voluto sottolineare anche il carattere intergenerazionale della manifestazione. "La notizia di oggi non è solo che le piazze sono piene, ma che tutte le generazioni sono in piazza", ha affermato Landini, definendola una giornata "che non divide, ma unisce il Paese, le persone e le differenze".



"Non ci fermeremo qui"

Il sindacalista ha anche confermato la volontà di proseguire l'iniziativa sindacale nelle prossime settimane. "Non ci fermeremo, perché sappiamo di rappresentare la maggioranza di questo Paese", ha detto Landini, attaccando il governo e sostenendo che "la minoranza è il governo, che non ha i numeri per governare e che è diviso al suo interno".



Nel suo intervento, Landini ha collegato la mobilitazione italiana alle proteste che nelle ultime settimane hanno attraversato diversi Paesi europei e rivendicato la scelta di far coincidere lo sciopero generale del 20 novembre con la giornata di mobilitazione degli studenti in tutta Europa.



I temi della protesta

Numerosi i temi che hanno portato la Cgil alla proclamazione dello sciopero: salari, pensioni, sanità pubblica, scuola, politiche industriali e fisco. Il segretario generale ha attaccato la legge di Bilancio, ribadendo il giudizio negativo espresso nei giorni scorsi ed accusando l'esecutivo di tagliare risorse a sanità, istruzione e welfare mentre aumenta la spesa militare.



Tra i passaggi più applauditi quello sulla precarietà del lavoro. "Non possiamo accettare che due persone che lavorano insieme, facendo lo stesso lavoro, non abbiano gli stessi diritti e le stesse tutele», ha detto Landini.



Landini è tornato a chiedere anche la patrimoniale.Per la Cgil, il principio di progressività previsto dalla Costituzione deve essere esteso a tutte le forme di reddito, comprese rendite finanziarie e patrimoniali. Landini ha difeso la proposta di un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni, sostenendo che le risorse recuperate potrebbero essere destinate a sanità, pensioni, scuola e salari.



Presidio dinanzi a Parlamento

"Dopo il successo grandissimo della manifestazione di oggi non ci fermiamo", ha ribadito concluso Landini, annunciando le prossime tappe della mobilitazione: il 5 dicembre il sindacato parteciperà alla manifestazione nazionale a difesa della sanità pubblica promossa dalle professioni sanitarie; il 12 dicembre la Cgil lancerà una manifestazione nazionale a Cosenza sui temi dello sviluppo e del Mezzogiorno.



Inoltre, se la legge di Bilancio non verrà modificata, il sindacato valuterà ulteriori iniziative durante l'iter parlamentare del provvedimento, compreso istituire un presidio democratico dinanzi al Parlamento.





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