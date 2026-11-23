Banca centrale di Israele ferma i tassi al 3,25%, pesano incertezze politiche e tensioni geopolitiche

Per il secondo mese consecutivo, in linea con le attese degli analisti

(Teleborsa) - La Banca centrale di Israele ha lasciato invariati i tassi di interesse al 3,25% per il secondo mese consecutivo, in linea con le attese degli analisti. A condizionare la decisione sono soprattutto l'incertezza sul quadro politico interno, le tensioni geopolitiche e l'indebolimento dello shekel. Si tratta dell'ultima riunione di politica monetaria del 2026.



Incertezze politiche e rischio geopolitico

L'istituto centrale ha sottolineato che l'incertezza resta elevata, anche alla luce delle tensioni internazionali e dei timori di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Sul fronte interno, a quasi un mese dalle elezioni del 27 ottobre, non è ancora stata definita una nuova maggioranza di governo. Né il blocco del premier Benjamin Netanyahu né l'opposizione guidata dall'ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot hanno ottenuto i seggi necessari per formare una coalizione.



Inflazione sotto controllo, ma restano i rischi

A ottobre l'inflazione annuale è scesa all'1,1%, dall'1,6% di settembre, rimanendo all'interno della fascia obiettivo della banca centrale, compresa tra l'1% e il 3%. L'istituto prevede tuttavia un'accelerazione oltre il 2% nel corso del prossimo anno, anche per effetto degli sviluppi geopolitici, dei prezzi energetici e dell'andamento del cambio.



La banca centrale ha inoltre segnalato che le aspettative dei mercati indicano un possibile irrigidimento della politica monetaria sia da parte della Federal Reserve sia della Banca centrale europea.



Economia in crescita e shekel in recupero

L'economia israeliana ha registrato una crescita annualizzata dell'8% nel terzo trimestre, che scende al 4% escludendo la produzione delle imprese israeliane all'estero, un indicatore considerato più rappresentativo dell'attività economica interna.



Sul mercato valutario, lo shekel ha recuperato l'1,8% rispetto al dollaro dopo l'annuncio della decisione sui tassi, attestandosi a 3,29 per dollaro. La valuta aveva perso quasi l'8% rispetto al biglietto verde dalla precedente riunione del 21 ottobre.

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