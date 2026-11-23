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/ Borsa: Protagonista il Dow Jones, in forte guadagno del 2,27%
Borsa: Protagonista il Dow Jones, in forte guadagno del 2,27%
Il Dow Jones dà il via agli scambi a 49.239,91 punti
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Finanza
23 novembre 2026 - 15.33
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L'indice dei principali titoli americani mostra una salita bruciante del 2,27%, dopo aver aperto a quota 49.239,91.
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