CIR, acquistate 238.000 azioni proprie tra il 16 e il 20 novembre

(Teleborsa) - CIR ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, nel periodo dal 16 al 20 novembre 2026, complessivamente 238.000 azioni proprie al prezzo unitario medio di 0,7594 euro, per un controvalore pari a 180.740,50 euro.



Le operazioni sono state svolte in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2026, in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 27 aprile 2026. Gli acquisti sono stati eseguiti dall'intermediario Equita SIM.



Ad oggi, 23 novembre, la holding industriale possiede complessivamente 94.048.416 azioni proprie, pari al 10,27% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della società.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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