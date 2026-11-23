Coca-Cola Europacific sotto la lente antitrust Ue per abuso posizione dominante

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha avviato un'indagine antitrust per valutare se Coca-Cola Europacific Partners abbia violato le norme UE in materia di concorrenza. La società, avente sede nel Regno Unito, è uno dei due maggiori imbottigliatori europei di bevande a marchio The Coca-Cola Company.



L'organismo andrà a stabilire se il gruppo abbia abusato della sua posizione dominante nella fornitura all'ingrosso di bevande analcoliche gassate e bevande sportive.



In particolare, la Commissione valuterà se la società abbia subordinato la concessione di riduzioni dei prezzi all'ingrosso all'impegno di non esportare bevande in altri Stati membri; abbia attuato una differenziazione mirata dei prodotti tra gli Stati membri con l'obiettivo di limitare il commercio transfrontaliero; offerto incentivi ai clienti per limitare le importazioni in Spagna; abbia negato ai clienti all'ingrosso la possibilità di negoziare congiuntamente l'approvvigionamento di bevande analcoliche gassate e bevande sportive per più paesi, mantenendo invece negoziazioni separate a livello nazionale.











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