Equita su Intesa-Mps: "Piena congruità finanziaria dell'offerta"

Domani il via all'Opas

(Teleborsa) - Per Equita l'opas di Intesa Sanpaolo su Banca Mps , che parte domani 24 novembre, presenta "diversi elementi di valore" per gli azionisti Mps, "sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello industriale". Tutti gli advisor finanziari di Mps hanno giudicato congruo il corrispettivo, con un rapporto di cambio implicito "nella parte alta dei range" delle principali metodologie.



Equita ha confermato "buy" su Mps (target 12,40 euro, chiusura a 10,8, capitalizzazione di 32.748 milioni) e su Intesa (target 7,60, chiusura a 5,9, capitalizzazione di 102.276 milioni).



Valutazione e remunerazione



L'offerta "riconosce già un valore pieno agli azionisti Mps": dopo il miglioramento del 3 ottobre incorpora un premio del 15,3% e valorizza Mps a 11,7 volte il p/e 2027, contro una media di settore (escluso Mps) sotto 10x e con un premio del 16% su Intesa. La valutazione "incorpora già aspettative significative, lasciando spazio a un potenziale downside" in caso di mancata operazione. Chi aderisce riceve 3,8 miliardi di cassa (1,25 euro per azione) e mantiene il 22,6% del gruppo combinato, con "Rote oltre il 20%, Cet1 oltre il 14% post carve-out e Npe ratio netto pro-forma all'1,1%", migliori dello stand-alone.



Sinergie e piano Mps



Le sinergie lorde stimate da Intesa, 2,9 miliardi a regime (circa il 10% dei costi e il 4% dei ricavi del gruppo combinato), sono "raggiungibili alla luce del track record": su Ubi erano state riviste da circa 700 milioni a oltre un miliardo. Sul piano stand-alone di Mps, il payout cash del 100% e il Cet1 oltre il 15,5% "beneficiano del progressivo utilizzo delle Dta, il cui contributo non è strutturale". L'ipotesi alternativa con Banco Bpm e Banca Generali è stata respinta da oltre il 90% dei votanti: "non emerge un'alternativa concreta in grado di offrire condizioni comparabili".



Esecuzione e territorio



L'accordo vincolante con Unipol definisce perimetro e corrispettivo della cessione di NewBank. Intesa ha confermato che le sinergie industriali sono conseguibili già con il superamento del 50% più un'azione di Mps. Non sono previste uscite obbligatorie: delle circa 6.800 uscite volontarie, circa 5.000 riguardano il perimetro Intesa, con altrettante assunzioni. A Siena sono previsti un polo tecnologico e una sede secondaria di strutture centrali, con la valutazione di una nuova direzione commerciale in Toscana; Unipol manterrà a Siena l'hub direzionale per Centro e Sud.

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