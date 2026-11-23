Francoforte: andamento sostenuto per Salzgitter

(Teleborsa) - Bene il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , con un rialzo del 2,54%.



Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del produttore di acciaio e tubi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,81. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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