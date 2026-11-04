Francoforte: brillante l'andamento di Salzgitter
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, con una variazione percentuale del 2,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salzgitter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di acciaio e tubi rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Salzgitter è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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