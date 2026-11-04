Francoforte: brillante l'andamento di Salzgitter

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , con una variazione percentuale del 2,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salzgitter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di acciaio e tubi rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Salzgitter è in rafforzamento con area di resistenza vista a 50,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 52,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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