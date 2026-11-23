Francoforte: positiva la giornata per TUI

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo turistico integrato , che avanza bene del 3,32%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,951 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,169. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,809.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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