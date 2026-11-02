Francoforte: nuovo spunto rialzista per TUI

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo turistico integrato , che avanza bene del 2,96%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TUI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di l’operatore di viaggi e turismo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,238 Euro e primo supporto individuato a 7,052. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,424.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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