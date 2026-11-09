Francoforte: andamento sostenuto per TUI
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo turistico integrato, che avanza bene dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di TUI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l’operatore di viaggi e turismo rispetto all'indice.
Lo status tecnico di TUI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,798 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,59. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,006.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```