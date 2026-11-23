IA, imprese chiedono all’Europa di accelerare: servono scelte, investimenti e tempi certi

Il convegno “AI, Impresa e Competitività” di Assolombarda in collaborazione con A2A

(Teleborsa) - Assolombarda e A2A chiamano a raccolta istituzioni europee, mondo della ricerca e grandi imprese nell’Auditorium Giorgio Squinzi per una riflessione strategica su come l’intelligenza artificiale stia ridisegnando i modelli industriali e la competitività del Paese: dalla sovranità tecnologica europea agli investimenti in AI, energia e digitalizzazione, dal divario tra aspettative e valore reale dell’AI generativa alle ricadute su processi, competenze e organizzazione del lavoro, fino all’attrattività degli investimenti e alla tenuta delle filiere. Una trasformazione rapidissima, nella quale l’Europa parte da una condizione diversa rispetto a Stati Uniti e Cina: può contare su una ricerca di eccellenza e su una base manifatturiera straordinaria, ma dipende ancora in misura rilevante dall’estero per chip, cloud e modelli avanzati e possiede meno del 5% della capacità di calcolo mondiale.



La vera partita non è, però, adottare l'AI, quanto trasformarla in produttività, innovazione e crescita. Nei territori di Assolombarda il 49% delle imprese ha già progetti AI attivi e un altro 18% prevede di adottarla a breve. A fine 2024 il dato era sotto al 20%. Per una transizione che, secondo l’analisi del Centro Studi Assolombarda e dell’Università Cattolica, coinvolge quasi un terzo dei lavoratori (750mila persone) del Quadrilatero di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, una quota più elevata di quella osservata a livello nazionale.



Questi temi sono stati al centro dell’evento “AI, Impresa e Competitività: strategie europee per la nuova trasformazione industriale”, promosso da Assolombarda e A2A. Dopo l’appuntamento dello scorso anno dedicato a dazi, Clean Industrial Deal e autonomia strategica, il confronto torna a riunire istituzioni e industria con l’obiettivo di distinguere le aspettative sull’AI dal valore concreto che già oggi produce e di contribuire a definire una traiettoria europea per la nuova trasformazione industriale.



Ad aprire i lavori sono stati Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, e Roberto Tasca, Presidente di A2A: "L’intelligenza artificiale deciderà la competitività delle nostre imprese nei prossimi anni, e la partita si gioca tra grandi aree economiche - ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda -. L’Europa ha nella propria industria una leva decisiva per competere, ma deve accelerare: a Dublino i leader europei hanno dedicato per la prima volta un confronto strategico all’AI, ora servono scelte, investimenti e tempi certi, a partire da un bilancio europeo con risorse adeguate per infrastrutture e innovazione. Le condizioni decisive sono tre. La prima è l’energia: non esiste intelligenza artificiale senza capacità di calcolo, e non esiste capacità di calcolo senza elettricità e reti adeguate. Serve un mix equilibrato e senza preclusioni tecnologiche. La seconda è l’AI industriale: la prossima fase dell’intelligenza artificiale esce dagli schermi ed entra nelle macchine, nei robot, nei processi produttivi. È la Physical AI, e l’Italia, secondo Paese manifatturiero europeo, non deve limitarsi ad adottare tecnologie sviluppate altrove, ma contribuire a progettare e industrializzare qui la prossima generazione di macchine intelligenti diventando la Fabbrica dell'AI. La terza è portare davvero l’AI nelle imprese, soprattutto nelle piccole e medie. È quello che facciamo con forgIA, il nostro ecosistema di dati industriali: abbiamo già oltre 60 casi d’uso sulla piattaforma per condividere e valorizzare dati e strumenti digitali in sicurezza. L’obiettivo è aumentare del 10% la produttività delle micro, piccole e medie imprese industriali di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia: significherebbe circa 2,5 miliardi di euro di valore aggiunto in più”.



“La trasformazione digitale pone all’Europa una questione che va oltre l’adozione delle nuove tecnologie: quella della capacità di governarle e orientarne lo sviluppo – commenta Roberto Tasca, Presidente di A2A –. Sovranità digitale significa poter scegliere come e dove utilizzare l’intelligenza artificiale, mantenendo il controllo sui dati e sulle infrastrutture strategiche, indispensabili per garantire sicurezza, resilienza e autonomia dell’Italia. Una sfida che necessita di una trasformazione che cambierà anche professionalità e modelli organizzativi: sviluppo tecnologico e capitale umano devono procedere in modo sinergico. È inoltre fondamentale evitare che l’accesso all’innovazione diventi un nuovo elemento di divario tra imprese di dimensioni diverse.” Aggiunge Tasca “L’AI può diventare un reale fattore di competitività e crescita per il Paese solo se implementata in modo capillare nel tessuto produttivo italiano”.



“La vera sfida per Italia e Europa è creare le condizioni perché l’intelligenza artificiale diventi un’opportunità concreta di crescita e competitività industriale - ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A - Con la Physical AI, l’intelligenza artificiale che si integra con macchine e robotica, abbiamo l’occasione di essere i protagonisti di questa nuova frontiera grazie alla forza manifatturiera, alle competenze ingegneristiche e alla qualità dei prodotti che abbiamo in EU e nel nostro Paese. Un’innovazione in grado di rendere la gestione delle nostre infrastrutture strategiche ancora più intelligente ottimizzando i processi e migliorando la sicurezza” - Conclude Mazzoncini - “Come A2A abbiamo già avviato la sperimentazione e l’implementazione di diverse soluzioni di Physical AI all’interno, attraverso A2A Life Ventures, la nostra piattaforma di open innovation volta a realizzare progetti non solo per il Gruppo ma per tutto l’ecosistema energetico e ambientale europeo”.



Lo scenario è stato tracciato da Mariarosaria Taddeo, Professoressa di Etica Digitale e Tecnologie della Difesa all’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, che ha richiamato la necessità di una governance dell’AI capace di coniugare innovazione, sicurezza e tutela dei diritti: un’adozione etica e responsabile della tecnologia è la condizione per generare fiducia e, quindi, valore per imprese e cittadini.



Sul contesto europeo è intervenuta Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, che ha illustrato le strategie dell’Unione per rafforzare la sovranità tecnologica e accelerare l’adozione dell’AI nell’industria europea: dall’AI Continent Action Plan alla strategia Apply AI, dagli investimenti in capacità di calcolo e AI Gigafactories alla semplificazione del quadro regolatorio per le imprese.



Con l’intervento "Gen AI: tra miti e realtà", Luc Julia, esperto di Intelligenza Artificiale e co-creatore di Siri, ha invitato a separare le aspettative dal valore concreto che l’AI generativa produce oggi: non una tecnologia “magica” né un sostituto dell’intelligenza umana, ma uno strumento potente da conoscere, governare e applicare a problemi reali, con attenzione all’affidabilità dei risultati e ai costi energetici.



Nella seconda parte, la tavola rotonda "AI e innovazione, insieme nella trasformazione dei modelli industriali" ha visto confrontarsi alcuni tra i più autorevoli leader dell’industria e della tecnologia, con l’obiettivo di condividere le esperienze d’impresa già avviate e individuare le condizioni per portare l’AI su scala nei processi produttivi: dagli investimenti in infrastrutture digitali ed energetiche alla riorganizzazione del lavoro, dalla logistica alla manifattura avanzata, fino all’aggiornamento delle competenze delle persone. Ne hanno discusso Vincenzo Esposito, CEO Microsoft Italia; Nazzarena Franco, Amministratore Delegato DHL Express Italy; Teodoro Lio, Amministratore Delegato Accenture Italia; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A; Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo Pirelli.



A concludere l’evento, l’intervento di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, che si è soffermato sul ruolo delle risorse europee e nazionali a sostegno degli investimenti in innovazione, digitale e competenze e sul contributo dell’Italia alla definizione delle nuove politiche industriali dell’Unione.

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