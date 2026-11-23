International Care Company, cda chiede rateazione cartella su crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

(Teleborsa) - Il cda di International Care Company , società quotata su Euronext Growth Milan che opera nell'area dei servizi di assistenza e supporto alla persona, ha deliberato di presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione un'istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo. La cartella, pari a 734mila euro, riguarda il recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo ed è stata interamente iscritta tra i debiti. Per i debiti sopra i 120mila euro il numero di rate dipende dall'indice di liquidità e dall'indice Alfa: sulla base dei dati aggiornati la società chiederà 60 rate mensili, comprensive degli interessi di dilazione. La rateazione, spiega, "consente di ottimizzare la gestione finanziaria" e preserva le risorse per operatività e sviluppo.



Come già comunicato il 9 novembre, la società "ritiene di avere valide ragioni a sostegno della propria posizione" e intende impugnare la sentenza di primo grado nei termini di legge. Ha inoltre impugnato la cartella per vizi propri davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con istanza di sospensione. L'istanza di rateazione e l'iscrizione del debito "non costituiscono acquiescenza né riconoscimento della pretesa".



Nel 2025 i ricavi sono stati di 9,25 milioni di euro (8,48 nel 2024, +9%).



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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