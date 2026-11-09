Manovra, Commercialisti: bene taglio Irpef, ma renderlo strutturale

(Teleborsa) - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge di Bilancio 2027, sottolineando tuttavia la necessità di alcuni correttivi per rafforzarne l’efficacia e ridurne gli effetti distorsivi. È quanto emerso nel corso dell’audizione del Consiglio nazionale davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per il 2027 e il bilancio pluriennale 2027-2029.



Secondo i commercialisti, il provvedimento contiene misure importanti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, pur all’interno di margini di manovra limitati dai vincoli di finanza pubblica e dalle regole europee. Apprezzamento viene espresso, in particolare, per la conferma delle agevolazioni sul lavoro dipendente, per l’introduzione di incentivi fiscali a favore dei giovani, per il rafforzamento del credito d’imposta destinato alla ZES Unica e per le misure rivolte al mercato delle locazioni e alla digitalizzazione delle imprese.



Tra gli interventi fiscali più significativi, il Consiglio nazionale valuta positivamente l’ampliamento del secondo scaglione Irpef fino a 55.000 euro, che consentirà un risparmio fino a 500 euro annui per circa 3,2 milioni di contribuenti. Una misura che, secondo i commercialisti, dovrebbe però diventare strutturale e rappresentare solo una tappa di un percorso da completare estendendo il beneficio fino alla soglia dei 60.000 euro di reddito.



Sul fronte del regime forfetario, il CNDCEC condivide l’obiettivo di ampliare la platea dei contribuenti che possono accedere al regime agevolato, ma manifesta perplessità sul meccanismo individuato dal legislatore, che introduce soglie differenziate tra imposte sui redditi e IVA. Una soluzione che rischia di aumentare la complessità degli adempimenti e i costi di gestione, in contrasto con le finalità di semplificazione della riforma fiscale.



Per questo motivo il Consiglio nazionale propone di orientare le risorse disponibili verso una diversa misura: l’estensione della flat tax alle associazioni tra professionisti e, più in generale, alle forme aggregate di esercizio dell’attività professionale. Una scelta che favorirebbe la crescita dimensionale degli studi, la capacità di investimento in tecnologia, intelligenza artificiale e capitale umano e una maggiore competitività del sistema economico.



Critico il giudizio sulla norma che prevede la rateizzazione obbligatoria in dieci anni della quota dell'anno 2027 dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus relativi alle spese sostenute nel 2023. Secondo il Consiglio nazionale, la misura trasferisce sui soggetti privati il costo finanziario dell’intervento, compromette la pianificazione finanziaria di imprese e investitori e incide negativamente sulla liquidità attesa dai titolari dei crediti. I commercialisti evidenziano inoltre come la disposizione possa entrare in contrasto con i principi di tutela dell’affidamento e della buona fede sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, modificando le modalità di utilizzo di crediti acquisiti sulla base di regole già definite. A tali criticità si aggiungono quelle operative, con effetti sui bilanci delle imprese, sui rapporti contrattuali legati alla cessione dei crediti e sul possibile aumento del contenzioso.



Per tali ragioni il Consiglio nazionale chiede lo stralcio della norma dal disegno di legge, sottolineando come il mantenimento della misura rischierebbe di compromettere la certezza del diritto e di accrescere il cosiddetto “rischio legislativo” nelle future operazioni di trasferimento dei crediti d’imposta.

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