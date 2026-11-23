Iran, Trump minaccia nuovi raid dopo Capodanno. Teheran: gli USA capiscono solo la forza

Prosegue la mediazione di Qatar ed Egitto

(Teleborsa) - Donald Trump torna ad alzare i toni con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti si è detto propenso a riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo l'inizio del nuovo anno, se i colloqui diplomatici non porteranno a un'intesa. In un'intervista a Fox News, Trump ha liquidato i negoziati in corso come privi di sostanza. Ha accusato la controparte di prendere tempo mentre intensifica le ostilità: "Sono più aggressivi ora che prima delle elezioni". Gli iraniani, ha aggiunto, sono "ballerini di tip tap professionisti" che "non fanno altro che parlare".



Il presidente ha anche sfidato Teheran a mettere alla prova il blocco navale americano sui porti iraniani. Se le unità iraniane ci provassero, ha detto, finirebbero "in fondo al mare come il resto della marina". Alle proteste antigovernative tornate ad accendersi in diverse città iraniane, Trump ha rivolto un messaggio diretto ai manifestanti: "Continuate a protestare".



Il legame con le elezioni di metà mandato



In un post su Truth Social, Trump ha sostenuto che nell'ultima settimana l'Iran ha lanciato più missili e droni che in qualsiasi altro momento da oltre un anno. Tutti, ha assicurato, sono stati abbattuti senza causare danni. Il presidente ha collegato l'escalation al voto del 3 novembre, in cui i Democratici hanno conquistato entrambe le Camere del Congresso, anche sull'onda del malcontento per la guerra e per il caro carburanti. Trump ha rivendicato di aver previsto due conseguenze di una vittoria democratica: un forte calo delle Borse e una maggiore aggressività di Teheran. Ha poi accusato Democratici e Iran di aver lavorato per tenere alto il prezzo del petrolio fino al voto. Ha infine definito le elezioni "molto strane", senza fornire prove a sostegno.



Washington rinvia, Netanyahu preme



Secondo il sito israeliano Ynet, l'amministrazione USA ha deciso di rinviare di almeno una settimana qualsiasi eventuale raid. Lo ha fatto nonostante le pressioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu per un'offensiva congiunta. Netanyahu punterebbe a una campagna breve e intensa, convinto che possa indebolire in modo decisivo il regime e forse provocarne il crollo. I consiglieri di Trump restano divisi tra chi preferisce proseguire con il blocco economico e chi spinge per una nuova offensiva. Israele ha comunque alzato il livello di allerta militare.



Da Teheran la risposta non lascia spazio a compromessi. Abbas Goudarzi, portavoce dell'ufficio di presidenza del Parlamento iraniano, ha dichiarato che gli Stati Uniti "capiscono solo il linguaggio della forza". L'unica condizione per un'intesa, ha detto, resta il soddisfacimento delle sette richieste iraniane, "e nient'altro". Teheran aveva inviato a Washington una proposta sul nucleare tramite il Qatar, precisando però che l'avrebbe discussa solo dopo l'accettazione delle sue sette condizioni. Tra queste figura una riduzione della presenza militare americana in Medio Oriente, mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha indicato anche l'impegno USA a non imporre nuove sanzioni. Teheran sostiene inoltre che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto solo quando Washington avrà dato attuazione esplicita alle sue richieste.



La partita della mediazione



Sul fronte diplomatico si muovono i Paesi della regione. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha detto alla CNN che un accordo resta possibile. Il Cairo lavora con Qatar, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per riportare le parti al tavolo. Il problema principale, secondo Abdelatty, è la mancanza di fiducia reciproca, e i mediatori stanno studiando misure per ricostruirla. Una ripresa delle operazioni militari, ha avvertito, avrebbe conseguenze ancora più devastanti per la regione. Oggi il segretario di Stato Marco Rubio riceve a Washington il premier e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo sceicco aveva già incontrato Trump all'inizio del mese, quando il presidente aveva dichiarato la guerra "di fatto conclusa".



Il conflitto è iniziato a fine febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele sul territorio iraniano. Washington ha imposto il blocco dei porti iraniani a metà aprile, lo ha revocato a metà giugno dopo la firma di un accordo provvisorio e lo ha ripristinato a luglio, dopo gli attacchi iraniani contro navi commerciali a Hormuz. Da allora la tregua è rimasta fragile, con scambi di colpi ricorrenti nello Stretto da cui passa una quota rilevante del greggio mondiale.

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