Petrolio accelera al ribasso su speranze di diplomazia tra Usa e Iran

(Teleborsa) - Il greggio
scivola dopo le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio
, secondo cui il presidente Donald Trump preferisce non usare la forza militare contro l'Iran e vorrebbe risolvere il conflitto per via diplomatica
, e accelera al ribasso dopo l'apertura di Teheran a trattare con Washington. Il Brent
con scadenza gennaio perde il 6,59% a 105,95 dollari al barile
e il Wti
con scadenza dicembre il 6,81% a 97,03 dollari.Le parole di Rubio e le aperture di Teheran
Il presidente "non ha preso una decisione
", ha detto Rubio ai giornalisti nel fine settimana. "Quello che il presidente esprime è un'incredibile fiducia nel fatto che, se dovessimo fare qualcosa militarmente, avremmo la capacità di farlo e abbiamo tutto ciò che serve per riuscire. Ma preferiremmo farlo pacificamente".
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi
ha detto che un accordo è possibile se Washington "dimostra buona volontà" ed è "davvero alla ricerca di una soluzione pacifica": i mediatori stanno discutendo la proposta presentata da Teheran all'Assemblea generale Onu di settembre, che prevede revoca delle sanzioni, riduzione della presenza militare Usa nella regione ai livelli precedenti e fine del blocco. Il calo ha accelerato dopo che il presidente Masoud Pezeshkian
ha riferito che la Guida suprema Mojtaba Khamenei
ha concesso al governo "determinati poteri" per i colloqui di pace
con Washington e che l'esecutivo cerca di risolvere la situazione con il dialogo.