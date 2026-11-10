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Petrolio in calo ai minimi da dieci settimane su ipotesi de-escalation in Medio Oriente

Brent sotto i 90 dollari. Trump: “Guerra in Iran presto finita”. Ancora scontri però sul fronte diplomatico

Finanza
Petrolio in calo ai minimi da dieci settimane su ipotesi de-escalation in Medio Oriente
(Teleborsa) - Il petrolio scende sulle prospettive di una de-escalation in Medio Oriente: il Brent con scadenza gennaio perde il 2,74% a 90,03 dollari al barile (minimo di giornata a 89,66) e il Wti con scadenza dicembre il 2,63% a 84,57 (minimo a 84,16). Nella seduta precedente il Wti aveva perso oltre il 4% e il Brent si muove vicino ai minimi da dieci settimane.

Le parole di Trump

Donald Trump ha detto lunedì che la guerra con l'Iran potrebbe finire "abbastanza presto", e che Teheran sta "parlando molto educatamente" con Washington. "Vediamo uno slancio verso la fine di questo conflitto. Penso che finirà abbastanza presto", ha dichiarato ai giornalisti dopo l'incontro con il premier qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. "L'Iran militarmente è praticamente finito", ha aggiunto, citando la distruzione della sua marina e l'inflazione in forte aumento.

Su Truth Social ha scritto che Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Bahrein e Kuwait "preferirebbero lo status quo", cioè il blocco navale e l'"Operation Iron Gate", la task force annunciata sabato per impedire all'Iran di usare vie di terra per trasportare armi avanzate. Ha ribadito che Teheran non potrà avere armi nucleari e che lascia aperta la possibilità di riprendere gli attacchi, ma ha definito i nuovi raid "assai improbabili": "L'America è pronta e carica."

Il fronte diplomatico

Secondo Axios, Trump avrebbe detto ad Al-Thani di volere un accordo e di essere pronto a dare una chance ai colloqui, ma di poter cambiare rotta se l'Iran non prenderà sul serio i negoziati. Secondo Reuters, Teheran ha inviato tramite il Qatar una proposta in due giorni che chiede la revoca delle sanzioni e una nuova rotta di navigazione a Hormuz, e Washington la sta esaminando. Funzionari iraniani contestano però l'esistenza di colloqui: il segretario del Consiglio supremo di sicurezza Mohsen Rezaei ha chiesto agli Usa di "smettere di fabbricare notizie false su colloqui immaginari". Il segretario di Stato Marco Rubio ha definito le condizioni iraniane "scandalose, ridicole e davvero irrealistiche".

Per il funzionario emiratino Anwar Gargash bisogna prepararsi a "un lungo periodo di incertezza in cui né una soluzione decisiva né un ordine regionale stabile sono scontati", mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver comunicato a Trump che Ankara non vuole una nuova escalation.

(Foto: © Artem Egoro / 123RF)
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