Petrolio in calo ai minimi da dieci settimane su ipotesi de-escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Il petrolio
scende sulle prospettive di una de-escalation in Medio Oriente
: il Brent
con scadenza gennaio perde il 2,74% a 90,03 dollari al barile (minimo di giornata a 89,66) e il Wti
con scadenza dicembre il 2,63% a 84,57 (minimo a 84,16). Nella seduta precedente il Wti aveva perso oltre il 4% e il Brent si muove vicino ai minimi da dieci settimane.Le parole di TrumpDonald Trump
ha detto lunedì che la guerra con l'Iran potrebbe finire "abbastanza presto
", e che Teheran sta "parlando molto educatamente" con Washington. "Vediamo uno slancio verso la fine di questo conflitto. Penso che finirà abbastanza presto", ha dichiarato ai giornalisti dopo l'incontro con il premier qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. "L'Iran militarmente è praticamente finito", ha aggiunto, citando la distruzione della sua marina e l'inflazione in forte aumento.
Su Truth Social ha scritto che Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Bahrein e Kuwait "preferirebbero lo status quo", cioè il blocco navale
e l'"Operation Iron Gate
", la task force annunciata sabato per impedire all'Iran di usare vie di terra per trasportare armi avanzate. Ha ribadito che Teheran non potrà avere armi nucleari e che lascia aperta la possibilità di riprendere gli attacchi, ma ha definito i nuovi raid "assai improbabili"
: "L'America è pronta e carica."Il fronte diplomatico
Secondo Axios, Trump avrebbe detto ad Al-Thani
di volere un accordo e di essere pronto a dare una chance ai colloqui, ma di poter cambiare rotta se l'Iran non prenderà sul serio i negoziati
. Secondo Reuters, Teheran ha inviato tramite il Qatar una proposta
in due giorni che chiede la revoca delle sanzioni e una nuova rotta di navigazione a Hormuz, e Washington la sta esaminando. Funzionari iraniani contestano però l'esistenza di colloqui: il segretario del Consiglio supremo di sicurezza Mohsen Rezaei
ha chiesto agli Usa di "smettere di fabbricare notizie false su colloqui immaginari
". Il segretario di Stato Marco Rubio
ha definito le condizioni iraniane "scandalose, ridicole e davvero irrealistiche".
Per il funzionario emiratino Anwar Gargash
bisogna prepararsi a "un lungo periodo di incertezza in cui né una soluzione decisiva né un ordine regionale stabile sono scontati", mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver comunicato a Trump che Ankara non vuole una nuova escalation.(Foto: © Artem Egoro / 123RF)