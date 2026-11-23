Julius Baer, AuM record di 553 miliardi di franchi a fine ottobre ma rallenta la raccolta

CET1 si rafforza al 19,7%

(Teleborsa) - Julius Baer ha registrato asset under management record per 553 miliardi di franchi svizzeri alla fine di ottobre.



L'ammontare riflette la solida performance dei mercati azionari, il rafforzamento del dollaro statunitense e una raccolta di 8,5 miliardi di franchi svizzeri, seppur in calo dagli 11,7 miliardi di franchi dell'anno precedente.



Il margine lordo si è attestato a 82 punti base rispetto a 83 bp underlying dei dieci mesi 2025, "poiché l'eccezionale fatturato derivante dall'attività registrato nel primo trimestre del 2026 non si è ripetuto nei mesi successivi".



L'utile rettificato ante imposte è salito a circa 1,3 miliardi di franchi svizzeri, il migliore di sempre e in aumento del 17% rispetto al risultato underlying di un anno fa.



La posizione patrimoniale del Gruppo rimane solida con il coefficiente CET1 che si rafforza al 19,7%.



Il 2 novembre scorso Julius Baer ha avviato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino a 600 milioni di franchi svizzeri.



Le prospettive

Julius stima un utile netto IFRS e rettificato per il 2026 sostanzialmente superiore a quello del 2025.



Per il 2027, si attende un rapporto costi/ricavi rettificato leggermente superiore al 67%. Ciò riflette l'effetto di riduzione del rischio e la prevista normalizzazione dell'attività dei clienti dopo i livelli elevati osservati nel primo trimestre del 2026, unitamente a ulteriori investimenti in tecnologia e crescita.



Infine, conferma i propri obiettivi finanziari per il 2028, incluso un rapporto costi/ricavi rettificato inferiore al 67%.



Le parole del management

Stefan Bollinger, amministratore delegato di Julius Baer Group, ha dichiarato: "Nei primi dieci mesi del 2026, il livello record di asset in gestione, unitamente al miglioramento della leva operativa, ha portato la redditività a un livello record, a testimonianza della solidità del nostro marchio. Abbiamo inoltre raggiunto diversi traguardi importanti, tra cui la risoluzione di questioni pregresse di lunga data e il lancio, a novembre, di un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 600 milioni di franchi svizzeri".



"Ora possiamo procedere rapidamente verso il nostro obiettivo dichiarato di avere un portafoglio clienti sostenibile, in linea con la nostra nuova strategia di gestione patrimoniale. Guardando al futuro, la nostra attenzione rimane saldamente concentrata sul supporto ai nostri clienti nell'affrontare le opportunità e le sfide del mercato e nel generare valore a lungo termine per gli azionisti attraverso l'attuazione disciplinata della nostra strategia".

Condividi

```