(Teleborsa) - Con il voto favorevole della totalità dei Consiglieri presenti alla votazione, il Cda di MPS
, nel corso della riunione di venerdì scorso ha approvato il Comunicato dell’Emittente, relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo
sulle azioni di Banca MPS.
Il Board della banca senese ha svolto "un’attenta e ponderata analisi" dell’Offerta di Intesa e, come riportato in una nota dell'azienda, "considerato i miglioramenti intervenuti rispetto alla configurazione iniziale" dell’offerta, con particolare riferimento "all’incremento del Corrispettivo e alla maggiore attenzione dedicata dall’Offerente al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo". Fattori che hanno portato il Cda a ritenere "congruo
da un punto di vista finanziario" il corrispettivo di offerta.
Tuttavia, MPS ritiene che tale corrispettivo "non rifletta pienamente il valore del Gruppo MPS
e le sue prospettive di crescita e creazione di valore", anche alla luce del "percorso industriale avviato con Mediobanca" e "dei benefici già emergenti dalla combinazione, della solidità patrimoniale del Gruppo MPS e delle prospettive delineate dal Piano Industriale 2026-2030 del Gruppo MPS".
Ai fini di una "valutazione complessiva dell’Offerta ISP", il Cda invita ciascun azionista di MPS a prestare debita attenzione ad alcuni elementi.
Il management ha sottolineato anzitutto che "il Gruppo MPS presenta rilevanti elementi distintivi e di valore,
fondati sulla solidità del franchise, sul marchio, sul radicamento territoriale capillare e su un modello di business completo e diversificato. Tali elementi sono stati rafforzati dalla combinazione di successo con Mediobanca, i cui benefici commerciali, reddituali e di crescita sono già visibili nei risultati del 2026
".
Viene anche evidenziato che "il valore implicito del Corrispettivo risulta inferiore al prezzo di mercato delle azioni di MPS
. Il premio del 15,3% comunicato dall’Offerente, da valutare alla luce del trasferimento del controllo e delle caratteristiche complessive dell’Offerta ISP, risulta inoltre inferiore alla media di offerte pubbliche comparabili del settore bancario italiano (30%), ferme restando le specificità delle singole operazioni".
In tema di sinergie
prospettate, pari a circa 2,9 miliardi di euro annui ante imposte a regime, secondo il Cda "appaiono elevate
, a fronte di un’informativa limitata sulle relative assunzioni, anche quando comparate rispetto ai precedenti osservati nel settore bancario
italiano, inclusa l’operazione richiamata dallo stesso Offerente con UBI Banca". Inoltre, i "costi d’integrazione appaiono inferiori
ai livelli di operazioni recenti e le dissinergie potrebbero rivelarsi superiori
a quanto ipotizzato".
Il Board sottolinea anche che il premio implicito nell’Offerta ISP, pari a circa 4,2 miliardi, "rappresenta circa il 27% del valore stimato delle sinergie prospettate dall’Offerente". In un confronto tra il premio implicito nell’Offerta ISP e il valore illustrativo delle sinergie evidenzia che "solo una quota contenuta di tale valore trova riflesso nel premio riconosciuto agli azionisti di MPS
nel contesto dell’Offerta ISP".
Infine, il Cda evidenzia che l'operazione potrebbe avere effetti su Siena e sul territorio
. "Pur valutando positivamente le iniziative prospettate dall’Offerente per Siena e la Toscana, il relativo contenuto, le responsabilità e le risorse associate non risultano tuttavia ancora compiutamente definiti e non consentono quindi di valutare pienamente il futuro ruolo industriale e decisionale di Siena
e gli effetti su clienti, dipendenti e territori", afferma il management del Monte Paschi.