(Teleborsa) - Le azioni Nvidia
volano con un rialzo di circa il 29% a Wall Street dopo aver da poco annunciato che Jensen Huang
è stato reintegrato, con effetto immediato
, nel ruolo di presidente e amministratore delegato nonché membro del consiglio di amministrazione, ritenendo che ciò non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale
.
"Il Consiglio di Amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che la sua reintegrazione sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti", ha dichiarato Harvey C. Jones, Presidente del Consiglio di Amministrazione
. "Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di collaborare con lui nel suo ritorno alla guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente servizio svolto come CEO ad interim, oltre alle sue continue responsabilità come Direttore Finanziario di NVIDIA".
"Sono onorato di tornare in NVIDIA e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale", ha dichiarato Jensen Huang
. "Assumo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA per la fiducia e la riflessione dimostrate durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership come Presidente e a Colette Kress e al nostro staff dirigenziale per aver guidato NVIDIA in questo periodo. Ringrazio inoltre profondamente i nostri dipendenti, gli azionisti, i leader del settore e i partner di tutto il mondo per il loro straordinario supporto. Soprattutto, sono grato per l'amore e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro".
Le dimissioni di Huang
avevano fatto seguito alla relazione extraconiugale
tra il numero uno del colosso tech e Alice Huang
, donna d'affari collegata a Megaspeed, società di servizi cloud che figura tra i clienti del gruppo. Il caso aveva assunto rapidamente una dimensione ben più ampia dopo che, secondo ricostruzioni riportate dal New York Times
e dal Financial Times, le agenzie d'intelligence statunitensi hanno ipotizzato che la donna potesse essere "un'agente dell'intelligence cinese, dedita a trasmettere informazioni a Pechino" e potenzialmente impegnata a "favorire l'invio di chip avanzati Nvidia per l'intelligenza artificiale verso la Cina".