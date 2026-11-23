Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Schneider Electric subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 229,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 232,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 227,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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