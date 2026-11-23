STM accelera a Milano con il tech

Fa da assist l'annuncio di un investimento di oltre 100 milioni di euro in Francia

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per STMicroelectronics , che tratta in rialzo del 9,83%, risultando tra i migliori titoli del FTSE MIB, con il principale listino milanese che è riuscito a recuperare quasi completamene le perdite mattutine in scia allo stacco dividendi di ben nove blue chips.



Il titolo STM beneficia del più generale recupero del settore tecnologico dopo il sell-off della scorsa settimana sui timori per la sostenibilità del settore dell'IA, oltre che dell'annuncio di un investimento superiore a 100 milioni di euro per potenziare la capacità produttiva dello stabilimento di Rousset, nel sud della Francia. Il programma, avviato nel 2025 nell'ambito della strategia di riorganizzazione industriale del gruppo, proseguirà fino al 2027 e prevede l'ampliamento della camera bianca e una maggiore automazione dei processi produttivi.



Nel dettaglio, la società aumenterà di 1.000 metri quadrati la superficie della camera bianca, attualmente pari a 10.000 metri quadrati, per installare nuovi macchinari e aggiornare le apparecchiature esistenti, incrementando produttività e volumi.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda italo-francese di semiconduttori evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso STMicroelectronics rispetto all'indice.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,47. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 35,98.

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