USA, S&P Global: frena l'attività manifatturiera e dei servizi a novembre

(Teleborsa) - Frena l'attività manifatturiera degli Stati Uniti così come quella dei servizi, nel mese di novembre. La stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 54,5 punti, contro i 54,9 punti di ottobre e in linea con le stime degli analisti.



L'indicatore si conferma comunque sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.



In frenata, anche, l'indice del settore terziario, sempre nel mese di novembre. La stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 54,7 punti, che si confronta con i 56.1 di ottobre e con i 55,6 del consensus.



Il PMI composito si attesta dunque a 54,6 punti dai 55,9 precedenti (55,6 punti le stime degli analisti).

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