Eurozona, indici PMI: a novembre, manifatturiero sale a 52,9 punti e servizi flette a 51,2

Composito stabile a 51,7 punti

(Teleborsa) - A novembre, il settore privato dell'Eurozona continua a registrare una modesta crescita, secondo l'indagine PMI di S&P Global.



Il lieve incremento dei nuovi ordini ha determinato un aumento dell’attività per il quinto mese consecutivo e si sono allentate le pressioni inflazionistiche, sebbene i prezzi di acquisto e di vendita abbiano registrato ancora aumenti significativi.



Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indice PMI manifatturiero di novembre è salito a 52,9 punti, rispetto ai 52,7 punti del mese precedente e alle attese che indicavano un livello di 52,8. Una soglia che si conferma al di sopra del livello critico di 50 punti e che denota una espansione dell'attività. Si indebolisce invece il PMI dei servizi, che scende a 51,2 punti rispetto ai 51,4 punti precedenti, risultando anche peggiore dei 51,8 attesi. Di conseguenza, il PMI composito è stabile a 51,7 punti contro i 51,9 del consensus.



Fra le maggiori economie europee, la Germania mostra un incremento del PMI manifatturiero a 55 da 54,2 punti, contro un consensus di 54 punti, e un miglioramento del PMI servizi a 54 da 52,5 (sopra i 52,3 attesi). In Francia, invece, il PMI manifatturiero cala a 47,9 da 49,5 (49,9 punti il consensus) mentre il PMI servizi sale a 46,6 da 46,2, seppur meno del consensus pari a 47,5.



Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, commenta: "In linea di massima, i dati flash PMI di novembre indicano una forte e stabile crescita per l’area euro, in linea con un’espansione dell’economia del quarto trimestre a un ritmo vicino allo 0,3%. Questo quadro complessivo di persistente resilienza economica cela tuttavia preoccupanti divergenze nelle prestazioni all'interno dell’area euro. Se in Germania la crescita ha registrato un’accelerazione, raggiungendo il ritmo più elevato degli ultimi quattro anni e mezzo, grazie a un’espansione del settore manifatturiero senza precedenti negli ultimi cinque anni, in Francia si osserva un aggravamento della contrazione".



"Tassi d'interesse più elevati stanno iniziando ad agire sempre più da freno e i chiarissimi segnali di crescita dei prezzi rilevati dall’indice

PMI, unitamente all’indicazione generale di una stabile crescita economica nell’area euro, sosterranno le richieste di un ulteriore

aumento dei tassi da parte della BCE previsto a dicembre. A novembre, la diminuzione dei prezzi del petrolio ha però contribuito

in parte a contenere le pressioni inflazionistiche, con una crescita più moderata dei costi sia nel settore manifatturiero sia nei servizi".



"Tuttavia, al momento, le indagini trasmettono un chiaro segnale restrittivo, indicando che nei prossimi mesi l’inflazione rimarrà nettamente al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla BCE".





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