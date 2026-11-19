USA, Philly Fed peggiora ben oltre le attese a novembre a 6,3 punti

(Teleborsa) - Peggiora, ben oltre le attese, l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A novembre, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a 6,3 punti dai 20,9 di ottobre. Si tratta del livello più basso degli ultimi sei mesi e ben al di sotto delle aspettative del mercato, pari a 20 punti.



Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.



Fra le componenti dell'indice, quello dei nuovi ordini è scivolato sotto zero (-0,4 punti) da 4,3 punti, quello sulle condizioni di business invece è marginalmente migliorata a 33,6 punti da 33,0. L'indice sulla spesa per investimenti (capex) è sceso a 18,9 da 34,9 punti, mentre sull'occupazione è salito a 11,6 punti dai precedente 9,1 e quello sui prezzi a 58,2 da 43,2 punti.

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